Bernheze polst bridgers om stemmen te tellen

Vanwege de coronamaatregelen voldoen niet alle vertrouwde stemlokalen en zijn er meer helpende handen nodig dan anders. Zo moet er op elk stembureaus iemand staan om mensen op de looproute te wijzen en om te kijken of bezoekers voldoende afstand van elkaar houden. Ook is er extra poetswerk: de rode potloden moeten na gebruik gereinigd worden.

Verenigingen benaderd

Via diverse kanalen is Bernheze al op zoek naar stembureauleden en naar stemmentellers. Voor die laatste categorie heeft de gemeente onder andere ook alle bridgeverenigingen benaderd, vertelde Moorman: ,,Want bridgers zijn goede tellers.’’ Of deze benadering succes heeft, is nog niet bekend.