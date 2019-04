Bernheze ruimt nep-zebra's in Nistelrode snel op

CULTUUR IN DE REGIO ‘Vier musketiers’ achter festival UDNZ maken familiedag van eerste paasdag

20:05 Ze noemen zichzelf de vier musketiers. Peter van Kessel (40), eigenaar van kroegen Carrousel en L'esperance, is samen met nog drie andere horecaondernemers uit Uden verantwoordelijk voor de organisatie van dancefestival UDNZ. ,,Achter die titel zit geen diepere gedachte hoor, we vonden vijf jaar geleden met z'n vieren gewoon dat het tijd werd voor een festival als UDNZ, want zoiets was er nog niet'', zegt Van Kessel.