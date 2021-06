Bernheze schiet Kasteel Heeswijk financieel te hulp

Het college van B en W stelt aan de gemeenteraad voor daarnaast 25.000 euro aanvullende subsidie te geven. En een renteloze lening beschikbaar te stellen van 50.000 euro. Dat komt in totaal overeen met het verzoek dat de stichting bij de gemeente had gedaan. Directeur Luc Eekhout is dan ook ‘enorm blij’.

Voor de lening geldt wel een voorwaarde. Als het kasteel geld krijgt van de provincie of het Mondriaan Fonds waar ook om steun is gevraagd, brengt de gemeente dat bedrag in mindering op de lening. ,,De lening is geen donatie’’, zegt Eekhout. ,,Zodra we weer geld op de rekening hebben, kunnen we die versneld gaan aflossen.’’

De gemeenteraad neemt op 8 juli een besluit over het collegevoorstel.

Door tweede lockdown in de problemen

Eekhout trok vorige maand aan de bel omdat het kasteel vanwege de tweede lockdown in financiële problemen was gekomen. Vorig jaar heeft de stichting geen coronasteun gekregen. Hij vroeg Bernheze om 50.000 euro extra subsidie en een lening van 50.000 euro.

Na vragen van politieke partijen zei wethouder Rein van Moorselaar in de raadsvergadering van 20 mei al dat het college het kasteel wel wilde helpen en daarover in overleg was. Volgens hem was vorig jaar geen coronasteun gegeven omdat de continuïteit van de bedrijfsvoering toen niet in direct gevaar was. Tijdens de zomer was het kasteel open en kon het de opgelopen tekorten nog inhalen. De tweede lockdown dreigde de stichting echter niet te overleven.

Kasteel zaterdag weer open

Kasteel Heeswijk gaat zaterdag 5 juni, net als de andere musea in Nederland, weer open. Er is dan een nieuwe expositie met als thema water. De directeur hoopt dat de loop naar het rijksmonument er weer snel inkomt.