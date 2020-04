Bernheze stelt debat over tennisbanen Loosbroek uit vanwege corona

Initiatief OranjeRijk Uden: een lekker maaltje tegen de eenzaam­heid

6:06 UDEN - Een complete maaltijd voor 2 euro. Zo’n zestig ouderen in en om de Flatwijk in Uden smullen er drie keer per week van. Met dank aan de vrijwilligers van stichting OranjeRijk en sponsoren die groente en vlees gratis ter beschikking stellen. ,,Juist in deze tijd laten we onze mensen niet in de steek”, klinkt het vanuit de keuken.