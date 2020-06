Bernheze steunt huiskamerproject voor ouderen Nistelrode

Boekel en Venhorst zijn er klaar voor

15 juni VENHORST - In de gemeente Boekel waren ze het video-vergaderen spuugzat. Vandaar dat de grote theaterzaal van gemeenschapshuis De Horst in Venhorst in gereedheid is gebracht voor de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Leven die deze maandag gehouden wordt.