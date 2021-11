Bernheze stopt, voor nu, met meebetalen aan Maashorst

,,Bij de presentatie van het nieuwe logo van de gemeente Maashorst heeft burgemeester Bakermans van Landerd gezegd dat het nu maar eens afgelopen moest zijn met het gedoe over de naam. Dat getuigt van minachting jegens alle mensen die daar bezwaar tegen hadden, waaronder dus deze raad,” mopperde Lokaal-voorman Jan Bouwman. De slechte verhoudingen tussen de deelnemende gemeenten aan het natuurgebied speelden De Maashorst parten, maar het allerminst waren de partijen te spreken over het gebrek aan informatie over de toekomstplannen. ,,Oss maakt een terugtrekkende beweging, Landerd doet dit, Uden doet dat, en wat doet Bernheze? Bernheze betáált”, concludeerde D66-fractievoorzitter Rob van Herpen. Zijn partij diende gisteren een motie in om te onderzoeken hoe de gemeente Bernheze zelf weer een vinger in de pap krijgt in het Maashorst-dossier.