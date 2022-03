Bernheze verloot kostbare bouwgrond aan Loosbroekers: ‘Niet té duur maar marktconform’

LOOSBROEK - Loosbroekse woningzoekenden kunnen in de startblokken gaan staan. Met het vaststellen van de grondprijzen gaat gemeente Bernheze zeer binnenkort 25 bouwkavels aan de Schaapsdijk in Loosbroek verloten. Nog eens 5 bouwkavels worden gereserveerd voor sociale woningbouw.

Daarmee komt het college van B & W de Loosbroekers tegemoet die al jaren vragen om meer woningen in hun dorp. ,,Nadat we vorig jaar zijn begonnen met het bouwrijp maken van de grond op de Schaapsdijk, kunnen we binnenkort dan eindelijk gaan starten met de uitgifte van kavels”, meldt wethouder Wijdeven. ,,Er is lang op gewacht door de inwoners van Loosbroek.”

Loting

Geïnteresseerden moeten wel geluk hebben dat ze worden ingeloot. Daar bovenop moeten ze met kavelprijzen variërend tussen 328 en 391 euro per m2, díep in de buidel tasten voor een deel van het begeerde stukje bouwgrond. En toch lopen ze met deze bedragen niet uit de pas zegt wethouder Wijdeven. ,,Na kritiek vanuit de raad over een eerste hogere taxatieprijs hebben we bij een extern bureau om een second opinion gevraagd. Die stelt dat de bedragen marktconform zijn en overeenkomen met die in deze regio.”

Bezwaar intrekken

Lange tijd was het onzeker of op de Schaapsdijk überhaupt gebouwd kon worden nadat drie omwonenden tot aan de Raad van State bezwaar maakten. Wethouder van Dieperbeek zegt na intensief overleg met betrokkenen en met de vaststelling van de prijzen de onderhandeling met ze te kunnen gaan afsluiten. ,,Juridische procedures kunnen maanden duren. Het was in ieders belang dat er overeenstemming kwam en ik ga ervan uit dat met de overeengekomen mondelinge afspraken alle bezwaren worden ingetrokken.”

Verlichting woningnood

Met het besluit hoopt Bernheze de woningnood in kleinste kern van de gemeente wat te verlichten. ,,Het is belangrijk dat we nu snel kunnen starten met de uitgifte van grond waar in Loosbroek veel vraag en behoefte aan is.”