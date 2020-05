Bernheze vernieuwt velden voor korfbal en hockey

De korfbalsters van Prinses Irene en Altior kunnen zich opmaken voor een sprong in de toekomst. Waarschijnlijk komende winter krijgen beide clubs twee nieuwe, compacte velden. Dat betekent een verdubbeling van de capaciteit en bovendien aansluiting bij de modernisering die de korfbalbond in 2014 inzette. Om de sport aantrekkelijker te maken, met sneller spel en meer schotpogingen, moesten de velden kleiner worden.

Bernheze gaat deze slag nu maken in Nistelrode en Heeswijk-Dinther. De korfbalvelden in deze dorpen zijn aan de beurt voor vervanging van het kunstgras. Het geld hiervoor - 130.680 euro per complex - is vorige maand alvast door het college uit de meerjarenbegroting gehaald.

(tekst gaat onder de foto verder)