Bernheze wil in 2024 plek voor honderd vluchtelingen voor periode van minstens vijf jaar

OM eist na jarenlange vertraging lagere straffen voor inbrekers uit Geffen en Oss

DEN BOSCH/OSS - Diefstallen van een vrachtwagen in Veghel en jerrycans ontvettingsvloeistof in Raamsdonkveer, rijden in een Opel Vectra met valse kentekenplaten door Nuland en het forceren van de toegangspoort van een bedrijf in Oss. Het Openbaar Ministerie vindt dat Geffenaar C.R. (37) en Ossenaar L. M. (49) terecht zijn veroordeeld voor deze feiten uit 2017.

5 januari