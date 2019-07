Bernheze zet De Wildhorst op slot bij start van werk aan nieuwe toekomst

Nu hij dan eindelijk begonnen is, mag niets de zoektocht naar een nieuwe Wildhorst in de weg staan. Het gemeentebestuur van Bernheze zal daarom voorlopig niet meewerken aan nieuwe plannen in en om het recreatiepark in Heeswijk-Dinther. Ook buren moeten maar even wachten, geeft wethouder Peter van Boekel aan: ,,Met zo'n stand still voorkom je dat je besluiten neemt die straks misschien zorgen voor een belemmering in het gebied.’’