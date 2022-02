Bernheze zet streep door grootschalige huisvesting arbeidsmigranten in Loosbroek

Krijgt Boerdonk een tweede Hemelrijk? Waarom baggerbe­drijf hier graag aan de slag gaat

BOERDONK - Boerdonk is in rep en roer omdat baggeraar Smals naast het dorp op grootschalige wijze zand wil winnen. Waarom kiest dit bedrijf eigenlijk voor Boerdonk? Vijf vragen over mogelijke zandwinning in Boerdonk

6 februari