Bernhoven haalt ruim 3 miljoen euro op via leningen

Personeel van Bernhoven kreeg dit jaar weer een gratificatie in de vorm van een obligatielening én de mogelijkheid om obligaties te kopen. In totaal is er over 2018 en 2019 voor 806.600 euro geïnvesteerd door de eigen medewerkers. Ook de animo van uit de regio om geld in het ziekenhuis te steken was groot: de limiet van 2 miljoen werd nagenoeg bereikt.

Specialisten investeerden 4,5 miljoen

,,Hartverwarmend dat er zo’n grote betrokkenheid is vanuit de regio”, zegt Geert van den Enden, algemeen directeur van Bernhoven. In 2015 legden medisch specialisten al 4,5 miljoen euro in. De obligatielening voor de grote beleggers loopt nog door tot voorjaar 2020.

Rente op lening is 4 procent