Bernhoven haalt weer top 10 best gewaardeerde ziekenhuizen

Op Zorgkaart Nederland kunnen patiënten anoniem hun ervaringen delen over een ziekenhuis en over de medisch specialisten die er werken. De duizenden ervaringen dragen ook bij de keuze voor de tien meest gewaardeerde huizen. Overigens wordt daarbij niet bekend wie op welke positie in de top 10 staat.

Freek Korver, algemeen directeur Bernhoven, reageert tevreden: ,,Deze plek in de top 10 is een prachtige erkenning voor alle collega’s die dag en nacht klaarstaan voor onze patiënten. In Bernhoven werken we uit liefde voor mensen samen aan de allerbeste gezondheidszorg. Het is mooi om in de beoordelingen op Zorgkaart Nederland terug te zien dat dit door onze patiënten ook zo ervaren wordt.’’