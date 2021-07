Bernhoven heeft geen last van 'inhaalzorg', zelfs ruimte om andere ziekenhuizen te helpen

Puinbreker aan Wanroijse­weg in Boekel mag van de rechter

15 juli DEN BOSCH/BOEKEL - De bestuursrechter in Den Bosch ziet voorlopig geen reden om de komst van een puinbreekinstallatie aan de Wanroijseweg in Boekel te verbieden. Buurtvereniging Statenweg had daar om gevraagd.