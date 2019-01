Bernhoven heeft in Nieuwjaarsnacht handen vol aan drinkers

Eerste struikel­steen voor Uden op 16 maart

31 december UDEN – Uden krijgt op 16 maart 2019 de eerste struikelsteen. Bedenker en kunstenaar Gunter Demnig legt die zaterdag op de Veghelsedijk 34 een steentje voor Helena Seijffers, die op 9 april 1943 werd weggevoerd uit Uden en datzelfde jaar in Sobibor werd vermoord. Later in het jaar, in september, worden drie struikelstenen gelegd aan de Sint-Janstraat voor David van Zwanenbergh, zijn vrouw Judith van Zwanenbergh-van Leeuwen en zijn moeder Antoinetta van Zwanenbergh-Wijnhausen.