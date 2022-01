Bernhoven in zwaar weer: ontslag voor 120 man en aansluiting bij groter ziekenhuis

Informatie­avond over plan Repelpak­ker III in Zeeland uitgesteld

ZEELAND - De voor donderdag 20 januari geplande informatieavond over het plan Repelakker III in Zeeland is uitgesteld. Volgens de gemeente heeft het nieuwe college zich nog niet goed kunnen inlezen. Bovendien staat er donderdag ook al een raadsvergadering op de agenda.

