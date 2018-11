Bernhoven lage middenmoter in Ziekenhuis Top 100

Het ja-woord is daar: Uden en Landerd willen samengaan

8 november UDEN - Het is nu officieel: Uden en Landerd willen samen opgaan in een nieuwe Maashorstgemeente. De aangekondigde ‘verloving’ werd donderdagavond bijna gelijktijdig bekrachtigd door beide gemeenteraden. In Uden stemde de SP tegen, in Landerd was dat DS97.