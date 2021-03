Bernhoven legt deel van coronazorg buiten het ziekenhuis

Woensdag is een nieuw protocol ingevoerd dat is opgesteld in samenspraak met de huisartsen en thuiszorgorganisaties die een deel van COVID-19-zorg voor hun rekening gaan nemen. Volgens Bernhoven is dat verantwoord gezien alles wat artsen, microbiologen en huisartsen het afgelopen jaar hebben geleerd over de zorg voor mensen met corona.