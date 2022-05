Bernhoven ziet weer licht en ‘enorme veerkracht’ personeel

Vincent (41) uit Boekel overlijdt plotseling door longembo­lie bij halve Ironman op Mallorca

BOEKEL - Bij een halve Ironman op Mallorca is afgelopen zaterdag de 41-jarige Vincent van Hemert uit Boekel plotseling overleden. Uit onderzoek is gebleken dat de gevolgen van longembolie (een bloedpropje in de longen) hem fataal zijn geworden. Zijn collega's in de sport en bij de brandweer in Soesterberg reageren verslagen. ,,Het was een graag gezien persoon", vertelt coach Marcel Gierman.

11 mei