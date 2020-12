Beroepenfeest Meierijstad On Stage toch een jaartje uitgesteld

In september meldde de organisatie van Meierijstad On Stage nog enthousiast dat het evenement dit schooljaar 'hoe dan ook’ een vervolg zou krijgen. Maar de organisatie vindt de huidige corona -ontwikkelingen te onvoorspelbaar om het evenement te plannen. De tweede editie van Meierijstad On Stage wordt daarom pas gehouden in het schooljaar 2021-2022. ,,En dan hopelijk compleet met fysiek beroepenfeest, rode loper, ballonnen en enthousiaste leerlingen en beroepsbeoefenaars, zoals dat tijdens de succesvolle eerste editie in de Koekbouw in Veghel het geval was", stelt Jack Monde, projectleider van Meierijstad on Stage.