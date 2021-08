Beroving in Veghel: 17-jarige jongen uit Uden zegt dat hij het in opdracht deed van 26-jarige plaatsgenoot

Het dorp van Het Loosbroek van Ingrid Sigmans: ‘Onenigheid over tennisbaan moeten we zien op te lossen’

9 augustus LOOSBROEK - Ingrid Sigmans (52) is geboren en getogen in Loosbroek. In het dagelijks leven is ze werkzaam bij MSD in Oss. Ook korfbalt ze bij de recreanten van korfbalclub Korloo. Wat ze het liefst doet, is vrijwilligerswerk. Zo is ze al jaren actief bij Stichting Ranja waar ze de kindervakantieweek organiseert en helpt ze mee bij Stichting Steunpunt voor Ouderen Loosbroek D’n Hoek. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen.