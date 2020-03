Beschermde beuken Heeswijk mogen weg

Zuster Egberdina van Dijk ‘had niet veel nodig om gelukkig te zijn’

14:18 VEGHEL - Ze was de op een na oudste zuster in het klooster van de Franciscanessen en als oud-onderwijzers een bekend gezicht in Veghel. Zuster Egberdina van Dijk werd 103 jaar oud en is maandag in besloten kring begraven.