Bespuugd en uitgescholden door boeren, maar niet bang. ‘Ik ken ze. Het is vooral een hoop branie’

Column tHans Welke wordt het: wijn van Chateau Meiland of Chateau Meierij­land?

8:08 VEGHEL - Is het toeval of niet? Vrijdag stond in onze krant het nieuws over de nieuwe wijnlijn van de Meilandjes, die bekende tv-familie van SBS6, en een paar pagina’s verderop een hele grote advertentie van Chateau Meierijland, ook met drie wijnen. Vandaag is de familie Meiland weer aan zet met een paginagrote advertentie in de krant.