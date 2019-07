Bestelauto rijdt door na aanrijding met fietsster in Boekel

CDA Grave zet deur tot fusie open met zelfs Oss en Uden/Landerd

14:13 GRAVE/OSS/UDEN - Voor het CDA in Grave is een herindeling met de gemeente Oss of Uden/Landerd of met de Gelderse gemeenten Heumen of Wijchen een optie. Daarmee geeft de partij een nieuwe wending aan de discussie over de herindeling in Grave.