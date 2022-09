Bestuur van jubilerende KBO Boekel maakt zich zorgen over financiën: ‘Wij hanteren geen commerciële prijzen’

,,Eigenlijk bestaat de KBO 61 jaar. Maar vanwege corona moesten we de festiviteiten een jaar uitstellen”, zegt voorzitter Toon Bullens. ,,Nu wordt het zeer ingetogen en bescheiden gevierd.” Corona liet sowieso zijn sporen na binnen de vereniging: ,,We telden 870 leden. In de coronatijd stierven er maar liefst 75. Een treurige tijd. Gelukkig zitten we nu weer op 830 leden”, zegt Bullens. Het jongste Boekelse lid is 52, het oudste is onlangs 100 geworden.