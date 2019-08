Bestuur VVN afdeling Meierijstad stapt op

24-jarige verdachte van moord op huisgenoot in Veghel beweert te zijn verkracht door slachtof­fer

6 augustus DEN BOSCH/VEGHEL - De 24-jarige Veghelaar, die wordt verdacht van de moord of doodslag op zijn huisgenoot Sona Manpasi (55) op 20 november 2018, is mogelijk in de voorafgaande nacht verkracht door het slachtoffer. Dat stelde advocaat R. Klaassen gistermiddag bij de rechtbank in Den Bosch.