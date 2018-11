Bestuurder moet rijbewijs inleveren na rijden onder invloed door Veghel

Udenaar mishandelt achtervol­ger na vlagdief­stal

7:00 Eindhoven/Uden - Een werkstraf van 32 uur en een voorwaardelijke celstraf van een week. Dat kreeg een 32- jarige Udenaar opgelegd door de Eindhovense politierechter P. Appelhof voor diefstal, mishandeling en verzet bij aanhouding. De Udenaar had op 28 juni van dit jaar in een dronken bui een vlaggenstok van Domino's Pizza in zijn woonplaats afgebroken, meegenomen én daarna de pizzeria-medewerker die hem achtervolgde een trap verkocht.