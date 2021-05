Bestuurder oldtimer ziet voorligger te laat remmen, botst achterop en raakt gewond

Bestuur van 't Spectrum in Schijndel pakt zijn biezen

5 mei SCHIJNDEL - Het rommelde al jaren in 't Spectrum in Schijndel, de ene na de andere manager vertrok uit dit cultureel centrum. Nu grijpt het gemeentebestuur van Meierijstad in. Er komt een nieuw bestuur en onderzoek naar een ‘toekomstbestendige organisatie'. Kosten: 95.000 euro.