Bestuurder rijdt 59 km/uur te hard over Arendnest in Boekel

Vechten om een nieuwe woning begint al bij de brochures

17:02 SCHIJNDEL/VEGHEL - De cementmolen draaide vorig jaar niet hard in Meierijstad. Het aantal opgeleverde woningen nam drastisch af; van 676 in 2018 naar 270 in de eerste elf maanden van 2019. Vooral in Schijndel werd veel minder gebouwd: van 190 naar 52. ,,Mensen stonden letterlijk ruzie te maken om brochures van nieuwe woningen in Schijndel.”