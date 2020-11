Bestuurder rijdt lantaarnpaal uit de grond in Boekel

horecanieuws Proef! uit Veghel neemt restaurant Zinderend in Uden over

27 november VEGHEL/UDEN - Na een jaar in winkelcentrum Meijerijgaarde in Veghel zet horecazaak Proef! een nieuwe stap met de overname van restaurant Zinderend in Uden. De naam en menukaart blijven voorlopig nog hetzelfde maar Jéan van den Bogaard en Mariëlle Appeldoorn hebben in Uden letterlijk en figuurlijk meer ruimte voor het bedenken van nieuwe concepten en plannen.