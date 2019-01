Bestuurster knalt achterop voorligger in Odiliapeel, raakt daarbij gewond en moet naar het ziekenhuis

Omzet Sligro groeit met bijna tien procent dankzij overnames

12:13 VEGHEL - De omzet van Sligro Food Group over 2018 beliep bijna 2,4 miljard euro. Dat is een groei van 9,6 procent ten opzichte van de cijfers van 2017. Dat is weliswaar meer dan het jaar daarvoor, maar de resultaten van de Emté-supermarkten, waar Sligro afscheid van aan het nemen is, zijn niet meegerekend.