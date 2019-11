Bestuurster ramt lantaarnpaal in Veghel en moet blazen van politie

NL-Alert voor grote brand in caravan­stal­ling Oeffelt, brandlucht tot in Nijmegen te ruiken

10:05 OEFFELT - Aan de Dorpsstraat in Oeffelt is vrijdagochtend brand uitgebroken in Caravanstalling Oeffelt, waarschijnlijk de grootste stalling in de wijde regio met 1000 plekken. Ook zouden er campers en oldtimers in de loods staan. Bewoners van Oeffelt en omgeving is via een NL-Alert gevraagd om uit de rook te blijven, ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te zetten.