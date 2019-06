Beter Bed in geldproblemen door Duitse dochter

Volledig scherm Een filiaal van Beter Bed. © GinoPress B.V.

Beter Bed houdt alle opties tegen het licht als het gaat om de toekomst van het Duitse dochterbedrijf Matratzen Concord binnen het beddenconcern. Het stapt mogelijk geheel of gedeeltelijk uit het Duitse bedrijf, dat al geruime tijd in zwaar weer verkeert. Volgens Beter Bed duurt het herstel van de Duitse dochter aanzienlijk langer dan verwacht. Dat zorgt nu voor liquiditeitsproblemen bij de Udense onderneming. Duitsland is goed voor de helft van de omzet van Beter Bed. In 2018 realiseerde Beter Bed, dat beschikt over iets meer dan duizend winkels, een omzet van 396 miljoen euro. Het bedrijf had eind vorig jaar 2750 mensen in dienst.

Gifschandaal

Problemen zijn er dus vooral in Duitsland. Dochterbedrijf Matratzen Concord kampt nog flink met de naweeën van een gifschandaal in 2017. Schuimmatrassen die het verkocht, bleken te veel giftige stoffen te bevatten. Consumenten lieten de keten daarna massaal links liggen. Beter Bed heeft eerder al leverancier BASF voor de rechter gesleept voor een schadevergoeding. Wanneer die zaak dient, is nog niet duidelijk.

De huidige gesprekken van het beursgenoteerde Udense bedrijf met de diverse banken zijn bedoeld om financieringsoplossing te vinden voor de langere termijn. In de huidige situatie is het bedrijf niet in staat om aan zijn afspraken met de banken te voldoen. Als onderdeel van de dialoog heeft Beter Bed ermee ingestemd de banken op bepaalde bezittingen het onderpand te geven.

Gevolgen

Volgens topman John Kruijssen van Beter Bed kan de beslissing voor het bekijken van alternatieven ‘aanzienlijke gevolgen’ hebben voor Beter Bed. Matratzen Concord is, ondanks dat er inmiddels al zo’n 150 filialen zijn gesloten, goed voor circa 700 winkels in Duitsland. Ook heeft de keten nog rond de 130 winkels in Zwitserland en Oostenrijk.

Volledig scherm Nieuwe topman Beter Bed John Kruijssen te Uden. Fotograaf: Van Assendelft/Jeroen Appels © Van Assendelft

Volgens Kruijsen is omtrent het mogelijk afstoten van Matratzen Concord bewust de formulering ‘geheel of gedeeltelijk’ gekozen. ,,Het is nog niet duidelijk of we winkels in Zwitserland en Oostenrijk ook willen verkopen”, zegt Kruijssen. Er is volgens hem al met meerdere partijen gesproken. Maar het gaat nog niet om vergevorderde onderhandelingen. Het is ook nog niet duidelijk wanneer er een besluit genomen kan worden.