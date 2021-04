Beter Bed maakt foutje op site: bestellingen voor bed van 12,99 euro

Via de website van de beddenfabrikant kwam ‘een handvol’ bestellingen binnen. Die bestelde bedden worden echter niet geleverd, aldus een woordvoerder van Beter Bed. ,,Dit is allemaal heel vervelend, maar het gaat duidelijk om een menselijke fout.” De Udense beddenproducent beroept zich daarbij op rechterlijke uitspraken in eerdere gevallen, zoals bijvoorbeeld bij Leenbakker dat een hoogslaper voor 24 euro aanbood. ,,Indien overduidelijk is dat het geen marktconforme prijs is, dan hebben wij geen leveringsverplichting”, aldus de Beter Bed-woordvoerder.