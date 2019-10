Beter Bed vindt koper voor Matratzen Concord

Bij de dorpspomp ‘Bouwen in Venhorst gaat snel genoeg’

9:22 Ze staan samen te kletsen voor dierenweide Peelzicht in Venhorst. Jan van Bergen (73) leunt tegen zijn auto. Albert Hartjes (73) zit op zijn fiets. Jan heeft zojuist de dieren gevoederd. Een vrijwillige taak die hij zeer serieus neemt. Twee keer per dag is hij een half uur bij de beesten te vinden. Met z'n vieren nemen ze ieder telkens een week de zorg in het parkje voor hun rekening. ,,We kunnen nog wel iemand gebruiken. We zijn allemaal boven de zeventig en eentje dik in de tachtig."