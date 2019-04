Beter Bed zet zwaar in op herstel in Duitsland

UDEN - Beddenverkoper Beter Bed grijpt in om de verkoop in Duitsland fors te verhogen. De Duitse dochter Matratzen Concord valt vanaf nu direct onder de John Kruijssen, bestuursvoorzitter van Beter Bed en Hugo van den Ochtend, de financiele topman. Volgens Beter Bed moet de focus van het bedrijf nog nadrukkelijker komen te liggen op de Duitse markt, de grootste van het beddenbedrijf uit Uden.

Beter Bed sloot vorig jaar ruim 15% van alle winkels van de Duitse dochter in Duitsland, Oostenrijk en Zwisterland, maar de orderinstroom bij de resterende filialen daalt nog altijd. Om ‘het herstelproces’ van Matratzen Concord te versnellen grijpt Beter Bed nu in bij het Duitse management. Dat heeft het bedrijf donderdag bekendgemaakt bij een de presentatie over de cijfers van het eerste kwartaal van 2019.

Volgens Kruijssen zijn de maatregelen in Duitsland noodzakelijk, maar zijn de eerste positieve ontwikkelingen al zichtbaar. Hij zegt vertrouwen te hebben dat de ingeslagen weg de juiste is. Winstcijfers over het eerste kwartaal maakt Beter Bed niet bekend. In 2018 realiseerde Beter Bed, dat beschikt over iets meer dan duizend winkels, een omzet van 396 miljoen euro.

Matratzen Concord kampt nog met de naweeën van een gifschandaal, die dreigden het beddenconcern omver te trekken. De schuimmatrassen die de Duitse dochter verkocht, bleken te veel giftige stoffen te bevatten. Consumenten lieten de keten daarna massaal links liggen. Beter Bed heeft leverancier BASF voor de rechter gesleept voor een schadevergoeding.

De totale omzet bij Beter Bed zakte in het eerste kwartaal met 10,5 procent tot 97,5 miljoen euro. Als winkelsluitingen buiten beschouwing worden gelaten was de omzetdaling 2,7 procent. Beter Bed maakte in zijn handelsupdate geen winstcijfers bekend. Het wees wel op de sterke orderinstroom op eigen kracht van 6,8 procent in de Benelux. Beter Bed heeft vertrouwen in zijn doelstellingen voor de middellange termijn.