Beter resultaat Beter Bed ‘ondanks en dankzij’ corona

Daarnaast schreven ze in Uden weer zwarte cijfers, waar een jaar eerder nog een verlies werd genoteerd. In 2019 ging het Udense beddenconcern langs de rand van de afgrond, met name vanwege de slechte resultaten in Duitsland. Het Duitse Matratzen Concord is inmiddels verkocht aan een Aziatische investeerder.

Advertentiebudget

Beter Bed boekte in 2020 een winst van acht miljoen euro. Volgens topman John Kruijssen is dat onder meer te danken aan tijdige investeringen in online en het opvoeren van het advertentiebudget aan het begin van de coronacrisis. Kruijssen is blij dat de winkelverruiming aanstaande is: ‘voor ons uitstekend want we hebben veel vierkante meters per winkel en kunnen straks dus meer klanten ontvangen’.