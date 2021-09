Betoging bij vliegbasis Volkel: ‘De tijd is rijp voor nieuwe massabeweging tegen kernwapens’

1981: vierhonderdduizend vredesdemonstranten op het Museumplein in Amsterdam die hun afkeer laten blijken van de kruisraketten die naar Nederland komen. Het is een opkomst waar de vredesbeweging anno 2021 alleen maar van kan dromen. En dat terwijl de situatie nu vergelijkbaar is met toen. Opnieuw staat er een militaire operatie op stapel om een nieuwe generatie kernwapens op Nederlands grondgebied te stallen. Hoe, waar en wanneer daar worden gene mededelingen over gedaan. Maar iedereen weet dat het waar Volkel is en dat de omruil van oude atoombommen voor nieuwe ergens volgend jaar plaatsvindt.