Betoverd worden in een huiskamer tijdens Muziek bij de buren in Uden

Vlak voor de opening van het evenement om 12.00 uur, komt de regen nog met bakken uit de hemel. Maar tijdens het eerste optreden van zangeres Nona aan de Vijfhuizerweg, is de huiskamer toch hartstikke vol muziekliefhebbers. Nona uit Odiliapeel wordt begeleid door Alex Rijckaert op de piano. Voor de 25-jarige zangeres was de klank ook een verrassing. "Dat was mooi. Hij speelt altijd op keyboard, maar dit is veel mooier", zegt Nona. "Ik ben hartstikke zenuwachtig. Waarom? Omdat het zo druk is, dat had ik niet verwacht." Van die zenuwen was weinig te merken tijdens het concert van dertig minuten. "Dit was het. Jammer, ik begin er net in te komen", sluit Nona af. "Heerlijk", zegt organisator Mathijs van Donzel. "Hier doen we het voor. Betoverd worden in een huiskamer."

Rauwe soulstem

Onder de indruk van de rauwe soulstem en eigen teksten van deze jonge zangeres, vertrekt het publiek naar de volgende huiskamer. Daarvoor hoef je niet eens zo ver weg. In dezelfde straat en in de achterliggende buurt Boskriek en De Bogerd zijn verschillende huiskamers geopend voor publiek. En overal wacht het publiek een warm onthaal en veel variatie. Zoals bijvoorbeeld de rustige folkachtige ballads van de band Age Crunch, met daarin onder andere een Chinese viool. Jil Steijvers is de zangeres: "Wij komen oorspronkelijk uit Eindhoven en ik woon nog niet zolang hier. Wij vinden het gewoon leuk om samen muziek te maken, dus of het nou wel of niet druk wordt, dat maakt niks uit." Ondertussen druppelt de buurt alvast binnen. Bij de volgende twee rondes loopt het ook iedere keer lekker vol. Een deur verderop speelt Turn it Up, waarvan de metal en de hardrock ook buiten goed te horen is.

Tot 17:30 uur spelen muzikanten in huiskamers, verdeeld over meerdere wijken. Op de ene plek is een garage omgetoverd tot een intiem podium en ergens anders ga je bij de kachel zitten. Tijdens een concert kijken bezoekers al op de speciale Muziek bij de burenapp wat hun volgende huiskamer wordt. Overal liggen krantjes met daarin de route. Maar 32 concerten op een middag gaat niet lukken. Keuzes maken dus. Yvonne Boonaerts volgt een schema van vijf optredens. "Namens de organisatie zijn wij met acht mensen op pad, zodat we overal persoonlijk geweest zijn." Bij Rian Bekkers aan Noordhof staat ook de deur open. Dear Ernest speelt old skoolrock en blues. De gastvrouw groet iedereen persoonlijk en op statafels staan versnaperingen. Tussen de bezoekers slentert de hond des huizes rond, alsof het allemaal heel gewoon is.

Tijdens het eindfeest tot 22.00 uur in café Meneer Prinssen wisselen muzikanten en huiskamers ervaringen uit.