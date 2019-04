Bevrijdingsdag én koopzondag in Veghel

Regels bijwonen in Boekel aange­scherpt

10:00 BOEKEL Eind vorige eeuw was Boekel landelijk de eerste gemeente die toestond dat ouders bij hun kinderen in een verbouwde schuur of garage kwamen wonen om op die manier zorg te ontvangen. Inmiddels lijken sommigen de regeling te misbruiken. Voor Boekel reden de regels wat aan te scherpen.