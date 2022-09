Bewaking luchtruim weer in handen van F-16's Volkel

Boekel breidt uit naar het westen: plan voor 55 woningen

BOEKEL - Hoewel uitbreidingsplan De Burgt ten noordwesten van Boekel nog lang niet vol is, gaat de gemeente al aan de slag met een nieuw plan aan de westkant van het dorp. De bedoeling is dat daar, op Schutboom, in de eerste fase 55 huizen verrijzen.

31 augustus