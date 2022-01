Bewoner jaagt inbreker weg uit woning in Erp

Een getuige wist aan de politie te vertellen dat de verdachte een zwarte jas droeg met iets roods in het midden en een zwarte broek. Nadat hij via het weiland was weggevlucht, stak hij via de brug de N279 over in de richting van Keldonk. Sindsdien is de verdachte spoorloos.

Drie woninginbraken

Diezelfde avond vonden in totaal op drie plaatsen in de omgeving inbraken plaats. Tussen 16.00 uur en 20.30 uur was er ook een inbraak in een woning aan de Herteweide in Veghel en tussen 20.10 uur en 21.10 uur was het raak in een woning aan de Boerdonksedijk in Boerdonk. Of er een verband is tussen de inbraken is niet bekend.