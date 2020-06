Bewoner rent naar boven tijdens brand om instrumenten te redden in Uden, maar verschroeit kapsel

Kwieke 100-jarige Martina Kanters uit Veghel zou wel wat jonger willen zijn

12:16 VEGHEL - Feest in de Hertoghof in Veghel, want mevrouw Martina Kanters-Konings is de eerste 100-jarige die daar zelfstandig woont. En dat ging dinsdag niet ongemerkt voorbij. Met een gezamenlijk ontbijt met haar kinderen en muziek van een accordeonist in de binnentuin van de Hertoghof was er volop feest.