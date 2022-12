Bewoners Bosberg Boekel protesteren tegen schrappen trottoir

met video Brand verwoest net heropende cafetaria in Heesch: eigenaar uit veld geslagen, maar wil snel weer open

HEESCH - Hij is zwaar aangeslagen, maar ervan overtuigd dat hij zijn door brand verwoeste cafetaria 't Stuupke in Heesch weer snel open is. Eigenaar Clive Paesch: ,,Deze brand is een doffe ellende. Alles is verwoest. Maar ik zal er weer snel frites bakken.”

11 december