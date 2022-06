Bewoners Korenmijt Uden willen af van hardrijdend sluipverkeer: ‘Dat scheelt ze dan 400 meter’

Blauwe Kei zet hele Noordkade én het Spectrum in voor nieuw theater­jaar

VEGHEL/SCHIJNDEL - Waarin theater de Blauwe Kei in Veghel zich onderscheidt van andere theaters in de regio? Dat is onmiskenbaar de enorme ruimte die het ter beschikking heeft. Want ook dit theaterseizoen gebruikt het theater meerdere ruimtes van de Noordkade, én het Spectrum in Schijndel.

30 mei