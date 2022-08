Bewoners noodopvang ‘t Oventje vertrekken volgende week naar Horst aan de Maas

Burgemeester Paul Rüpp van de gemeente Maashorst is blij dat de bewoners ook op de volgende locatie voor een wat langere tijd humaan worden gehuisvest. ,,Tegelijkertijd hadden we er op ingezet dat ze na Maashorst naar een definitieve plek zouden gaan. Dat is voor ongeveer tien gezinnen wel gelukt in de afgelopen vier weken, maar voor heel veel mensen toch ook niet. Dat is wel teleurstellend. Uiteindelijk is het rondzeulen met mensen natuurlijk echt niet wenselijk en niet menselijk.”