Bewoners Rembrandtlaan vol ongeloof over nieuw plan voor ‘korte haak’ naar industrieterrein Veghel: ‘Is dit een grap?’

Toen Gert-Jan Kanters en zijn buren vorige week maandag door de gemeente Meierijstad geïnformeerd werden over het plan om ‘de korte haak’ weer terug uit de kast te halen, dacht hij. ,,Is dit een grap? We snappen echt wel dat de woningnood hoog is en daar zijn we absoluut niet tegen, maar het lijkt wel of dit excuus in deze tijd telkens weer wordt gebruikt om er iets door te drukken.”