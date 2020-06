Bewoonster valt in slaap terwijl frietpan op vuur staat, brandweer rukt uit naar Veghel

52 vlaggen langs invalswe­gen Meierij­stad

15:41 VEGHEL - Aan de Corridor in Veghel is deze maandag de eerste van 52 banieren geplaatst die in heel de gemeente Meierijstad komen voor promotiecampagne 'Made in Meierijstad'. De vlaggen zijn zeven meter hoog en komen in groepjes van vier langs de belangrijke invalswegen van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode.