Bezige bij Bart van Sleeuwen: ‘Boekel kan nog jaren vooruit’

Dorp vanBOEKEL - Bart van Sleeuwen is 72 jaar oud, maar de Boekelaar zit bepaald niet achter de geraniums. Zo is hij actief als voorzitter van stichting D’n Eik (koepelorganisatie natuur), voorzitter van het mannenkoor in Boekel, was hij 25 jaar voorzitter van de jeugdnatuurwacht en is hij interim-voorzitter van stichting de Speeltrein (bevordering leefbaarheid jongeren). Ook bij zijn eigen hoveniersbedrijf is hij af en toe nog bezig.

Spotlight

Ik wil graag de spotlight richten op de ontwikkelingen om de Peelrandbreuk in Boekel weer zichtbaar te maken. Met d’n Eik zijn we actief bezig om die weer zichtbaar te maken en ook in de nieuwe uitbreidingsplannen van de gemeente wordt rekening gehouden met dit bijzondere natuurgebied.

De moeite waard

De hele Boekelse samenleving is echt de moeite waard, hoe de mensen hier met elkaar omgaan, hoe het verenigingsleven met elkaar omgaat. Iedereen staat hier open voor de ander en we willen het voor elkaar zo mooi mogelijk maken. Een goed voorbeeld hiervan is de Speeltrein, waarmee we het onderhoud van de speeltuin overnemen van de gemeente en die taak aan de buurt geven. Hierdoor krijg je veel samenhang in de buurten. De buurtbewoners zijn nu immers zelf verantwoordelijk voor hun speeltuin.

Nostalgie

De Perekker is een plek waar ik nostalgische gevoelens bij en mezelf echt thuis voel. Er is een plek waar de natuur mooi in ontwikkeling is gebracht. Je ziet daar echt de natuur in actie. Het hoogteverschil in het landschap en de verschillen in het waterpeil zijn daar een goed voorbeeld van.

De toekomst

De toekomst ziet er eigenlijk heel goed uit, we zijn goed bezig, vind ik. Ik hoop dat het zo nog lang daar mag gaan. we vormen door de samenhang van alle verenigingen een sterke gemeenschap. Als we samen de schouders eronder zetten dan kunnen we nog lang blijven bestaan. En een mooi klein Peeldorp blijven waar we met z’n allen trots op kunnen zijn.

Verbeterpuntje

Het is jammer dat de Boerenbond weg is. Een verbeterpuntje is dan ook dat er moet worden geprobeerd dat soort winkels en eigenlijk alle soorten winkels te behouden. De terugloop van winkels in Boekel, maar ook in andere winkels is echt jammer. Een bedrijf als de boerenbond wordt hier echt gemist.

Bijzonder

Het hele leefgebeuren in Boekel maakt het dorp bijzonder, Boekel blijft groeien en het blijft heel hard groeien. Veel mensen die er blijven wonen en komen wonen, omdat ze het zo’n gezellig dorp vinden. Als je dat kan behouden dan kan Boekel nog jaren vooruit.