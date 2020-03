Bezoek in ziekenhuis Bernhoven niet langer welkom

Geen avondvier­daag­se, schoolvoet­bal en sportolym­pi­a­de in Uden

11:13 UDEN - Vanwege het coronavirus gaat er ook een dikke streep door drie grote sportevenementen voor kinderen in de gemeente Uden. De avondvierdaagse in juni is geschrapt, net als de schoolsportolympiade in mei en het grote scholenvoetbaltoernooi dat in april wordt gehouden.